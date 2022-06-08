Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барриоса высказался о возможном переходе игрока «Зенита» в «Бетис»

08 Июня 2022 • 16:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Агент полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны испанского «Бетиса».

«Это очередной фейк. Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведём переговоры», — приводит слова агента Sport24.

В минувшем сезоне 28-летний колумбиец провёл в составе «Зенита» 37 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Барриоса с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

Напомним, «Зенит» и «Бетис» встречали друг с другом в рамках 1/16 финала прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Тогда по сумме двух встреч верх одержал испанский клуб (3:2). Барриос в том противостоянии результативными действиями отличиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Вилмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
17:52 · Россия. Премьер-лига
Петржела понимает, почему «Спартак» не хочет играть Суперкубок России в Санкт-Петербурге
17:29 · Россия. Премьер-лига
Гварилов встал на защиту Рассказова, посчитав, что он не хуже тех, кто претендует на его место
17:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о трансфере Фассона: «Я давно говорил, что «Локомотиву» нужно воспитывать своих футболистов» эксклюзив
16:56 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге 2
16:48 · Россия. Премьер-лига
Комбаров считает, что у Рассказова есть потенциал для роста
16:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива» подверг критике руководство клуба за трансфер Фассона
16:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-форварду «Зенита» Азмуну грозят санкции в России
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса высказался о возможном переходе игрока «Зенита» в «Бетис»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Цорн прокомментировал трансфер Фассона в «Локомотив»
15:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продлил контракт с Рассказовым
15:51 · Россия. Премьер-лига
Комппер вернётся в Россию на следующей неделе
15:43 · Россия. Премьер-лига
Руководство ЦСКА может отказаться от приглашения Федотова
15:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлил контракт с нападающим Яковлевым
15:35 · Россия. Премьер-лига
Бывший менеджер «Зенита» рассказал, где Дзюба точно не сможет продолжить карьеру
15:13 · Россия. Премьер-лига
Ваноли обсудил с Федуном трансферные цели «Спартака»
Все новости
Рекомендуем