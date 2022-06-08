Агент Барриоса высказался о возможном переходе игрока «Зенита» в «Бетис»

Агент полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны испанского «Бетиса».

«Это очередной фейк. Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведём переговоры», — приводит слова агента Sport24.

В минувшем сезоне 28-летний колумбиец провёл в составе «Зенита» 37 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Барриоса с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

Напомним, «Зенит» и «Бетис» встречали друг с другом в рамках 1/16 финала прошедшего розыгрыша Лиги Европы. Тогда по сумме двух встреч верх одержал испанский клуб (3:2). Барриос в том противостоянии результативными действиями отличиться не сумел.