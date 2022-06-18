Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс, но никто не знает, пользуется ли он им»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнение о том, помогает ли «Зениту» административный ресурс.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать Суперкубок России из-за звонка высокопоставленного чиновника из администрации президента.

«В моём понимании очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что у питерского клуба нет никакой необходимости пользоваться админресурсом, так как «Зенит» по игре на голову выше всех своих соперников в последние 3-4 года.

Напомним, что в минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.