«Спартак» не будет бойкотировать Суперкубок России

Московский «Спартак» всё же принял решение не бойкотировать поединок Суперкубка России с питерским «Зенитом».

По информации телеграм-канала «Мутко против», московская команда была не намерена ехать на матч с «Зенитом», но всё изменил звонок одного из высокопоставленных чиновников из администрации президента. «Спартак» же планировал девятого июля сыграть товарищеский матч с «Торпедо».

Напомним, что РФС принял решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Поединок между «Зенитом» и «Спартака» должен пройти девятого июля.