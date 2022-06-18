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«Спартак» не будет бойкотировать Суперкубок России

18 Июня 2022 • 09:50 Комментировать (1)

Московский «Спартак» всё же принял решение не бойкотировать поединок Суперкубка России с питерским «Зенитом».

По информации телеграм-канала «Мутко против», московская команда была не намерена ехать на матч с «Зенитом», но всё изменил звонок одного из высокопоставленных чиновников из администрации президента. «Спартак» же планировал девятого июля сыграть товарищеский матч с «Торпедо».

Напомним, что РФС принял решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Поединок между «Зенитом» и «Спартака» должен пройти девятого июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России
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