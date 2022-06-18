Червиченко — о Суперкубке: «Проводить матч в Питере — перебор»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, заявившей, что не будет смотреть матч за Суперкубок России между «красно-белыми» и «Зенитом», назвав его позором.

По мнению Червиченко, место проведения матча за Суперкубок необходимо было определять заранее.

«Зарему понять можно. Проводить матч в Питере — перебор. Потому что такие вещи нужно определять заранее. Если бы все заранее знали, что матч будет проходить в Санкт-Петербурге, все возмущения Заремы были бы обычной женской истерикой. А если это делается уже после того, как определились команды, нужно было идти на компромисс», — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».