Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности своих подопечных к поединку против московского «Спартака» за Суперкубок России.

В разговоре с представителями СМИ специалист заявил, что все футболисты готовы к противостоянию, кроме защитника Вячеслава Караваева. Также тренер заявил, что нападающий Матео Касьерра вряд ли выйдет на поле, поскольку ему нужно набрать оптимальные кондиции.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.