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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

07 Июля 2022 • 12:09 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности своих подопечных к поединку против московского «Спартака» за Суперкубок России.

В разговоре с представителями СМИ специалист заявил, что все футболисты готовы к противостоянию, кроме защитника Вячеслава Караваева. Также тренер заявил, что нападающий Матео Касьерра вряд ли выйдет на поле, поскольку ему нужно набрать оптимальные кондиции.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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