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Известен главный судья матча «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок

04 Июля 2022 • 12:15 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Стал известен состав судейской бригады на поединок за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Как сообщается на официальном сайте РФС, главным арбитром принципиального противостояния назначен Владимир Москалёв. Помогать ему на бровках будут Максим Ковалёв и Валерий Данченко. Запасной рефери – Кирилл Левников. За систему ВАР будут отвечать Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Москалёв
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