Известен главный судья матча «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок

Стал известен состав судейской бригады на поединок за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Как сообщается на официальном сайте РФС, главным арбитром принципиального противостояния назначен Владимир Москалёв. Помогать ему на бровках будут Максим Ковалёв и Валерий Данченко. Запасной рефери – Кирилл Левников. За систему ВАР будут отвечать Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.