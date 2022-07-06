Фанаты «Зенита» опубликовали в YouTube юмористическое видео. Согласно сюжету, некая дама находится на сеансе у психотерапевта. Многие детали и отсылки указывают на то, что видео представляет собой пародию на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В конце видео психотерапевт назначает даме дату следующего сеанса – суббота, 19:00. 9 июля в это время начнётся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Постарайтесь не бойкотировать», - сказал психотерапевт.

Как известно, «Спартак» думал о бойкоте матча за Суперкубок страны из-за его проведения в Санкт-Петербурге.