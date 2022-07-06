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​Фанаты «Зенита» выпустили видео с пародией на Салихову видео

06 Июля 2022 • 17:51 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Фанаты «Зенита» опубликовали в YouTube юмористическое видео. Согласно сюжету, некая дама находится на сеансе у психотерапевта. Многие детали и отсылки указывают на то, что видео представляет собой пародию на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В конце видео психотерапевт назначает даме дату следующего сеанса – суббота, 19:00. 9 июля в это время начнётся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Постарайтесь не бойкотировать», - сказал психотерапевт.

Как известно, «Спартак» думал о бойкоте матча за Суперкубок страны из-за его проведения в Санкт-Петербурге.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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