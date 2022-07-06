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Канчельскис — о Родригао: «В «Зените» можно открывать бразильский клуб»

06 Июля 2022 • 10:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

Экс-футболист отметил большое количество бразильских игроков в составе питерской команды. Напомним, Родригао стал седьмым футболистом из этой страны в составе «Зенита».

«В «Зените» будет уже семь бразильцев — можно открывать бразильский клуб.

Если есть возможность, почему бы не покупать игроков «Сочи»? Конечно, все пойдут в «Зенит»: там есть финансирование, поэтому так действуют. В этом нет ничего зазорного», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что Родригао также стал вторым игроком сочинского клуба, который подписал контракт с «Зенитом» в текущее трансферное окно. Ранее футболистом петербургского клуба стал колумбийский нападающий Матео Касьерра.

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл за «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Сочи Родригао
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