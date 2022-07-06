Канчельскис — о Родригао: «В «Зените» можно открывать бразильский клуб»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

Экс-футболист отметил большое количество бразильских игроков в составе питерской команды. Напомним, Родригао стал седьмым футболистом из этой страны в составе «Зенита».

«В «Зените» будет уже семь бразильцев — можно открывать бразильский клуб.

Если есть возможность, почему бы не покупать игроков «Сочи»? Конечно, все пойдут в «Зенит»: там есть финансирование, поэтому так действуют. В этом нет ничего зазорного», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что Родригао также стал вторым игроком сочинского клуба, который подписал контракт с «Зенитом» в текущее трансферное окно. Ранее футболистом петербургского клуба стал колумбийский нападающий Матео Касьерра.

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл за «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.