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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил о собрании, на котором будет приниматься решение об участии в Суперкубке России

12 Июня 2022 • 15:35 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Руководство московского «Спартака» приняло решение провести общее собрание клуба, на котором будет обсуждаться вопрос об участии в Суперкубке России.

Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков сообщил, что мнение футболистов по поводу бойкота матча за Суперкубок можно будет узнать 21-22 июня. Команда, по словам функционера, выработает решение и объявит результаты.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июня в Санкт-Петербурге. Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на домашней арене команды Сергея Семака «Газпром Арене». Это не устраивает московский клуб, и он готов бойкотировать Суперкубок России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России РПЛ Евгений Мележиков
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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