«Спартак» объявил о собрании, на котором будет приниматься решение об участии в Суперкубке России

Руководство московского «Спартака» приняло решение провести общее собрание клуба, на котором будет обсуждаться вопрос об участии в Суперкубке России.

Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков сообщил, что мнение футболистов по поводу бойкота матча за Суперкубок можно будет узнать 21-22 июня. Команда, по словам функционера, выработает решение и объявит результаты.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июня в Санкт-Петербурге. Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на домашней арене команды Сергея Семака «Газпром Арене». Это не устраивает московский клуб, и он готов бойкотировать Суперкубок России.