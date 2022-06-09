Тимофеев — о дебюте в «Спартаке»: «Я вышел как бык на красную тряпку»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о своём дебюте в составе «красно-белых».

Напомним, футболист дебютировал за первую команду московского клуба в 2013 году в матче Лиги Европы против «Санкт-Галлена».

«Перед матчем меня дико трясло. Тренеры говорили не переживать, но это был один из тех матчей, на который я вышел как бык на красную тряпку. На 12-й минуте получил жёлтую карточку, а потом ещё два раза пошёл в опасный подкат. Карпин заменил в перерыве, чтобы команда не осталась вдесятером», — приводит слова Тимофеева Sport24.

Всего в период с 2013 по 2021 год за «Спартак» Тимофеев провёл 32 матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. В минувшем сезоне на счету 28-летнего полузащитника два забитых мяча в 27 встречах в составе «Ахмата».