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Тимофеев — о дебюте в «Спартаке»: «Я вышел как бык на красную тряпку»

09 Июня 2022 • 10:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о своём дебюте в составе «красно-белых».

Напомним, футболист дебютировал за первую команду московского клуба в 2013 году в матче Лиги Европы против «Санкт-Галлена».

«Перед матчем меня дико трясло. Тренеры говорили не переживать, но это был один из тех матчей, на который я вышел как бык на красную тряпку. На 12-й минуте получил жёлтую карточку, а потом ещё два раза пошёл в опасный подкат. Карпин заменил в перерыве, чтобы команда не осталась вдесятером», — приводит слова Тимофеева Sport24.

Всего в период с 2013 по 2021 год за «Спартак» Тимофеев провёл 32 матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. В минувшем сезоне на счету 28-летнего полузащитника два забитых мяча в 27 встречах в составе «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Тимофеев Санкт-Галлен Ахмат
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