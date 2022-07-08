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Канищев: «Сомневаюсь, что Бакаев выйдет в стартовом составе «Зенита» в игре со «Спартаком»

08 Июля 2022 • 10:07 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о первых матчах экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в составе петербуржской команды.

Напомним, завтра 9 июля «Зенит» встретится со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19:00 по московскому времени. 

По мнению Канищева, Бакаев не выйдет в стартовом составе своей нынешней команды в игре против «красно-белых».

«Бакаев не вписался в игру во встрече с «Црвеной Звездой». Поэтому сомневаюсь, что он окажется в стартовом составе на матч за Суперкубок со «Спартаком», — приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».

Также, по мнению бывшего футболиста, в «Зените» Бакаев способен играть лишь на позиции бразильца Малкома. Однако, по мнению Канищева, тренерский штаб петербургской команды пытается использовать новобранца в другой роли.

В минувшем сезоне 26-летний Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Канищев Зелимхан Бакаев
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