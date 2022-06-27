Лунёв: «Кого-то Дзюба подбешивал, а кого-то нет»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне игрок леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поделился мнением об экс-нападающем петербургского клуба Артёме Дзюбе.

Голкипер отметил, что уважает Дзюбу за его сильный характер, однако согласился с тем, что отношение к бывшему капитану сборной России может быть неоднозначным.

«Лично у меня с Дзюбой всякие были отношения. Кого-то Артём подбешивал, а кого-то нет. Это дело каждого. Также и с его игрой», — приводят слова Лунёва «Известия».

Напомним, что 33-летний Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита» в конце мая нынешнего года. Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.