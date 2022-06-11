Широков назвал нытьём возможное решение «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался с критикой руководство московского клуба после новостей о возможном бойкоте матча за Суперкубок России.

В интервью «Чемпионату» Широков заявил, что решение провести матч в Санкт-Петербурге – правильное решение. Бывший футболист не видит больше стадионов, которые могут вместить около 70 тысяч болельщиков.

Широков отметил, что во времена Старостина, Бескова или Романцева «Спартак» бы приехал в любой город и обыграла своего соперника, и этим закончил бы все разговоры. В этой ситуации Широков видит только нытьё.

Напомним, вчера, 10 июня РФС выступил с заявлением, в котором сообщил, что матч за Суперкубок России «Спартак» - «Зенит» состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля.