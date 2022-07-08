Бышовец: «Несправедливо играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о решении провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. В поединке сойдутся «Зенит» и московский «Спартак».

«Не думаю, что это справедливо. Надо находить более объективные причины для определения стадиона. У «Зенита» будет большое преимущество», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что питерцы являются чемпионами РПЛ, а «красно-белые» обладателями кубка страны.