Маньяков: «Вместо Абаскаля «Спартаку» надо было назначить Талалаева»

Известный футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

Маньяков назвал назначение 33-летнего специалиста ошибкой, а также рассказал, кто из российских тренеров мог бы возглавить «красно-белых» вместо молодого испанца.

«На мой взгляд, нужно было договориться с руководителями «Ахмата» и пригласить Андрея Талалаева. Помимо того, что он очень хороший специалист, вдобавок говорит на итальянском языке. Это позволило бы выстроить хорошую коммуникацию с Лукой Каттани и Франко Камоцци», — приводит слова Маньякова Metaratings.

Напомним, Абаскаль сменил на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. Официально о назначении экс-наставника «Базеля» было объявлено 10 июня.