Мозес, Николсон и Урунов вернулись в «Спартак»

Полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в расположение «Спартака». Остон Урунов тоже занимается с командой.

«К «Спартаку» присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную», — сообщает официальный сайт клуба.

Помимо этого, с командой к новому сезону готовится хавбек Остон Урунов, который провел минувший сезон в «Уфе» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что супруга Виктора Мозеса выступила против возвращения футболиста в стан «красно-белых».