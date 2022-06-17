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Афанасьев: «Не вижу в Бакаеве лидера «Зенита»

17 Июня 2022 • 10:10 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев прокомментировал переход экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Афанасьев считает, что болельщики питерской команды тепло примут Бакаева, однако усомнился в том, что экс-спартаковец сможет стать лидером в своей новой команде.

«Болельщики, конечно, примут. Если уж Дзюбу приняли, то и бывшего спартаковца, за которым тянется шлейф скандалов, будут встречать на ура. Особенно если будет забивать и раздавать голевые передачи. Но задатков лида «Зенита» не вижу», — цитирует Афанасьева «Спорт уик-энд».

Напомним, что «Спартак» не стал продлевать контракт со своим воспитанником, поэтому Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «красно-белых» 36 матчей, забив три мяча и отдав восемь результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Аркадий Афанасьев Зелимхан Бакаев
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