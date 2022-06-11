Жоаозиньо был бы рад сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо хотел бы принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита». Для этого нужно, чтобы обладатель кубка страны, «Спартак», отказался играть против чемпионов РПЛ.

- Здорово, что у команды будет дополнительный матч, - мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону, - заявил Жоаозиньо «Чемпионату».

Легионер сочинцев уверен, что еще один матч помимо трёх запланированных спаррингов поможет команде войти в сезоне в оптимальной форме.

Матч за Суперкубок должен пройти 9 июля в Санкт-Петербурге. «Спартак» выразил возмущение местом проведения поединка.