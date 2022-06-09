Агент: «Зимой у Яковлева был хороший вариант, но ЦСКА ни в какую не захотел его отпускать»

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, прокомментировал продление контракта футболиста с московским клубом до лета 2025 года.

Железняков сообщил, что зимой 20-летний форвард имел хорошее предложение от другого клуба, но руководство «армейцев» не захотело отпускать своего воспитанника.

«У Яковлева был контракт на два года вперёд, но они его переподписали на улучшенных условиях, увеличили зарплату. Все довольны этой сделкой», — цитирует Железнякова Metaratings.

В минувшем сезоне Яковлев провёл в составе ЦСКА 18 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.