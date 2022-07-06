Мовсисян — о Зареме Салиховой: «Если она хороший специалист, то может управлять клубом»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

По мнению Мовсисяна, женщина имеет полное право управлять клубом так же, как и мужчина.

«Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своём деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Мовсисян выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2016 год. Последним клубом экс-нападающего сборной Армении стал «Чикаго Файр», который он покинул в 2018 году. В феврале 2021 года футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.