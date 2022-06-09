Ковтун: «Предложения о работе есть, но главным работать пока не готов»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака», а также экс-старший тренер тульского «Арсенала» Юрий Ковтун рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

Специалист отметил, что имеет ряд предложений о работе, но на данном этапе своей тренерской карьеры он ещё не готов возглавить команду.

«Идут переговоры, предложения о работе есть. На днях всё определится, но не готов пока работать главным», — приводит слова Ковтуна «Спорт-Экспресс».

Помимо «Арсенала», который специалист покинул в прошлом году, Ковтун также работал тренером в «Урале», «Динамо», «Тосно» и нижегородской «Волге».