Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Посоветую Зиньковскому не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларём»

30 Июня 2022 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о новичке «красно-белых» Антоне Зиньковском, которого часто сравнивают в бывшем полузащитником московской команды Ильёй Цымбаларём.  

Напомним, 23 июня полузащитник официально стал игроком «Спартака». Ранее он выступал за «Крылья Советов».

Романцев посоветовал 26-летнему хавбеку не обращать внимание на эти сравнения и думать лишь о своей игре.

«Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларём.А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».  

В минувшем сезоне Зиньковский провёл в составе самарской команды 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Олег Романцев Илья Цымбаларь Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
15:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о возможном проведении Кубка Лиги
15:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сомневается, что Дзюба перейдёт в клуб за пределами России
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Вольфсбург» опроверг интерес к Сперцяну
15:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко выразил желание прийти на работу в «Спартак» на условиях, как у Абаскаля
15:35 · Россия. Премьер-лига
Нобоа признался, что мог перейти в «Спартак»
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Удивило, что Абаскаль не сказал про борьбу за чемпионство»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль ответил на вопрос о роли Эмери в его приезде в Россию
15:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой номер взял Касьерра в «Зените»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль – о том, почему решил возглавить «Спартак»: «Мне сказали, в России безопасно»
15:04 · Россия. ФНЛ
«Енисей» арендовал защитника «Рубина»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Перед переходом в «Зенит» советовался с Барриосом»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Краснодара» Корнюшин перешёл в «Пари НН»
14:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поддержал кандидатуру Алаева
14:35 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Об интересе «Зенита» узнал около месяца назад»
Все новости
Рекомендуем