Романцев: «Посоветую Зиньковскому не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларём»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о новичке «красно-белых» Антоне Зиньковском, которого часто сравнивают в бывшем полузащитником московской команды Ильёй Цымбаларём.

Напомним, 23 июня полузащитник официально стал игроком «Спартака». Ранее он выступал за «Крылья Советов».

Романцев посоветовал 26-летнему хавбеку не обращать внимание на эти сравнения и думать лишь о своей игре.

«Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларём.А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Зиньковский провёл в составе самарской команды 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.