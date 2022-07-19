Генич - об игре «Спартака»: «Ни рыба, ни мясо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре московского «Спартака» в стартовом туре чемпионата России. В первом матче нового сезона подопечные Гильермо Абаскаля сыграли на выезде вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Сама структура игры, ее принципы понятны и в Суперкубке, и Грозном. Видно было, во что хочет играть «Спартак». Но пока игра ни рыба, ни мясо», - передает слова Генича «РБ Спорт».

В матче за Суперкубок России «красно-белые» разгромно проиграли «Зениту» со счетом 0:4.

В рамках второго тура Премьер-лиги подопечные Абаскаля на выезде встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 23 июля.