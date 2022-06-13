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«Лукойл» будет формировать совет директоров с сезона-2022/23

13 Июня 2022 • 15:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

С нового сезона на руководящих постах «Спартака» ожидаются перемены.

По данным телеграм-канала «КБ телега», с нового сезона РПЛ формировать совет директоров «Спартака» будет «Лукойл». Стоит отметить, что раньше этим занимался владелец клуба Леонид Федун.

Ранее мы сообщили, что «Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», а Федун лишится управления командой. Генеральный директор команды Евгений Малежиков прокомментировал это словами: «Я думаю, всё будет хорошо».

Напомним, в прошедшем сезоне «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок России впервые с сезона-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лукойл РПЛ
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