«Лукойл» будет формировать совет директоров с сезона-2022/23

С нового сезона на руководящих постах «Спартака» ожидаются перемены.

По данным телеграм-канала «КБ телега», с нового сезона РПЛ формировать совет директоров «Спартака» будет «Лукойл». Стоит отметить, что раньше этим занимался владелец клуба Леонид Федун.

Ранее мы сообщили, что «Спартак» перейдёт под управление «Лукойла», а Федун лишится управления командой. Генеральный директор команды Евгений Малежиков прокомментировал это словами: «Я думаю, всё будет хорошо».

Напомним, в прошедшем сезоне «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок России впервые с сезона-2002/03.