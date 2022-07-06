Канчельскис рассказал, почему «Спартак» не будет бороться за медали в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне.

«Будет ли «Спартак» бороться за медали? На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители – в кавычках самые лучшие во всем мире», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что если в стане «красно-белых» останутся прежние руководители, то «Спартак» не сможет бороться за медали в чемпионате России.

В минувшем сезоне «Спартак» занял десятое строчку в РПЛ.