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Червиченко: «У Дзюбы может случиться ситуация, как с Кокориным»

18 Июня 2022 • 17:22 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Бывший руководитель «Спартака» Андрей Червиченко опасается за карьеру форварда Артёма Дзюбы, который выбирает себе новое место работы после ухода из «Зенита».

- Зарубежный клуб для Артема будет более рисковым. Может случиться ситуация, как с Кокориным, - приводит слова Червиченко Sport24.

Андрей Червиченко объяснил свои слова тем, что за рубежом не будет пиетета перед Дзюбой, и если у него не заладится, тут же начнется моральное давление на футболиста. Также Червиченко призвал Дзюбу брать пример с Юрия Жиркова, известного своим футбольным долголетием.

Напомним, что Александр Кокорин практически не играет уже два года с момента переезда в «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Андрей Червиченко
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