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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мовсисян рассказал, чего не хватает «Спартаку», чтобы прервать гегемонию «Зенита»

06 Июля 2022 • 16:52 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян сравнил московский клуб с чемпионом страны «Зенитом».

Мовсисян считает, что «Спартаку» не хватает финансирования для того, чтобы прервать гегемонию питерского клуба в РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» всегда являлись топ-командами России, но у питерцев всегда было больше финансирование», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Напомним, «Зенит» выигрывает чемпионат России на протяжении четырёх последних сезонов подряд. «Спартак» же по итогам минувшего розыгрыша РПЛ занял лишь 10-е место в турнирной таблице, а также выиграли Кубок России.  

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся между собой в матче за Суперкубок России 9 июля. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юра Мовсисян
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