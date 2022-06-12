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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

12 Июня 2022 • 13:43 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, выступающий за «Эспаньол» на правах аренды, не намерен возвращаться в Россию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство испанского клуба не желает платить за выкуп Вильены и ищет возможность заполучить 27-летнего голландца бесплатно с учётом того, что ФИФА разрешила легионерам приостановить действие своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке. 

Минувший сезон футболист начал в составе «быков», однако зимой нынешнего года был отдан в аренду. В составе «Эспаньола» Вильена провёл 17 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также на счету полузащитника два гола и один ассист в 15 встречах за «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Краснодар Тонни Вильена
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