Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, выступающий за «Эспаньол» на правах аренды, не намерен возвращаться в Россию, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство испанского клуба не желает платить за выкуп Вильены и ищет возможность заполучить 27-летнего голландца бесплатно с учётом того, что ФИФА разрешила легионерам приостановить действие своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке.

Минувший сезон футболист начал в составе «быков», однако зимой нынешнего года был отдан в аренду. В составе «Эспаньола» Вильена провёл 17 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также на счету полузащитника два гола и один ассист в 15 встречах за «Краснодар».