Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу назначения главным тренером красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.

- «Спартак» сегодня объявил о назначении главным тренером испанца Гильермо Абаскаля. Как вы к этому отнеслись?

- Это неожиданность. И для меня это странно. С учетом того, что сейчас происходит в мире и какое отношение к нашему футболу, приглашать иностранного специалиста странновато.

- Но ведь спортивным директором «Спартака» работает иностранец Лука Каттани. Понятно, что он обращает внимание на европейский рынок.

- Возможно. А что касается Абаскаля, знаю, что он молодой. Где он работал? Ну в «Базеле» немного тренировал. А что он выиграл? Приглашать такого специалиста, без титулов и имени в «Спартак», чтобы он здесь набирался опыта, а не отдавал его, это странно.

- Для вас это сомнительная кандидатура?

- Да. Никто ничего не знает о нем. Как и о Ваноли, кстати.

- Писали, что он работал видеооператором.

- И при чем тут тренерская работа?

- Каковы теперь перспективы «Спартака»?

- Как обычно, не понятно, что будет с командой. Ваноли проработал меньше года, и за это время не было видно ни рисунка, ни игры. Было непонятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. Все надежды были на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Не знаю, что может дать иностранный тренер, которому 33 года, чего не может дать российский специалист, который хорошо знает игроков, наш футбол, менталитет. Я ждал назначения нашего тренера.

- Не опасаетесь, что Абаскаль по каким-то причинам бросит команду, как Тедеско и Ваноли?

- В любой момент такое может случиться. Странно, что иностранцы соглашаются, зная, что «Спартак» не играет в еврокубках. Это можно объяснить только набором опыта и получением хороших денег, которых в «Базеле» он бы не заработал. Почему у нас так относятся к иностранным специалистам? Я думал, наконец-то сейчас пойдет акцент на наших тренеров и футболистов, но опять люди начинают смотреть в сторону Европы. Пусть Тедеско и неплохо работал, но потом просто бросил команду. То же самое может и сейчас произойти. Мы ведь не играем в еврокубках. Надо дать шанс нашему специалисту работать. Он привлекал бы больше российских игроков. Когда мы вернемся на международную арену одному богу известно.

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- Ваноли заявлял, что продолжит работу в «Спартаке». Вас не удивил его скоропостижный уход?

- Это было ожидаемо и понятно, что на 80% он уйдет, потому что «Спартак» не играет в еврокубках. Это основная причина. Когда он приходил, «Спартак» должен был играть с «Лейпцигом», а потом случились известные события. Называли еще одной причиной давление Италии, потом говорили, что у него семья в Италии. Все это отговорки.

- Три последних тренера «Спартака» были иностранцами: Тедеско, Витория, Ваноли. Кто на ваш взгляд стал более успешным?

- Если брать результат, то Тедеско. Команда при нем попала в еврокубки. У него не было таких провалов, хотя игра тоже была не очень зрелищная, за счет дисциплины. Он уповал на мастерство отдельных футболистов. У Витории был рисунок, и было видно, за счет чего он хочет добиваться результатов. Он старался играть первым номером, зрелищно. Пусть не получалось в силу мастерства отдельных игроков, но было видно, что он доносит до футболистов. Были и провалы, как с «Зенитом» 1:7, но зато в группе Лиги Европы мы вышли с первого места. При Ваноли команда играла большинство матчей вторым номером. И уповала на контратаки и мастерство отдельных футболистов. Также было и в финале Кубка России с «Динамо», где во втором тайме номинальные гости были гораздо сильнее. Просто повезло, что при счете 1:1 «Спартак» поймал соперника на контратаке.

Елена Григорьевская