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Бывший защитник «Спартака» Зепатта намерен получить российское гражданство

14 Июня 2022 • 16:53 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший защитник «Спартака» Одри Зепатта намерен получить российское гражданство, сообщает Metaratings.

В настоящий момент 23-летний камерунец защищает цвета македонского клуба «Скопье», за который провёл в минувшем сезоне 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей.  

«Да, я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу пять лет. Мне нравится жить в России», — заявил Зепатта.

Также футболист признался, что готов рассмотреть предложения из России, в том числе и «Спартака».

Напомним, Зепатта находился в системе «Спартака» в период с 2017 по 2020 год. Однако за основную команду «красно-белых» футболист так и не провёл ни одной официальной встречи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Одри Зепатта
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