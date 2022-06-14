Бывший защитник «Спартака» Зепатта намерен получить российское гражданство

Бывший защитник «Спартака» Одри Зепатта намерен получить российское гражданство, сообщает Metaratings.

В настоящий момент 23-летний камерунец защищает цвета македонского клуба «Скопье», за который провёл в минувшем сезоне 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

«Да, я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу пять лет. Мне нравится жить в России», — заявил Зепатта.

Также футболист признался, что готов рассмотреть предложения из России, в том числе и «Спартака».

Напомним, Зепатта находился в системе «Спартака» в период с 2017 по 2020 год. Однако за основную команду «красно-белых» футболист так и не провёл ни одной официальной встречи.