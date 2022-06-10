Легенда «Спартака» Гаврилов: «Сегодня привели Ваноли, а послезавтра — Макарони, всё равно толку ноль!»

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых».

Бывший футболист заявил, что ничего не знает об испанском специалисте, отметив, что основная проблема «Спартака» заключается не в тренере.

«Сколько в «Спартаке» было тренеров, и толку никакого. Моё мнение таково, что дело не в тренере, а в том, что нет материала, с которым можно было бы работать! Сегодня привели Ваноли, завтра Мацони, а послезавтра Макарони и всё равно толку будет ноль!», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Сегодня, 10 июня, было официально объявлено о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака». Ранее испанец работал в швейцарском «Базеле», с которым занял второе место по итогам минувшего сезона.