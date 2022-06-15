Газзаев: «Спартак» много потерял с уходом Бакаева»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал новость о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

По мнению Газзаева, «красно-белые» многое потеряли с уходом своего воспитанника, а «Зенит» получит очень интересного футболиста, который принесёт много пользы петербургскому клубу.

«Игроки с такими индивидуальными качествами украшают наш футбол. С точки зрения его креативности и мастерства, трансфер в «Зенит» — шаг вперёд. Всё остальное будет зависеть только от него. Чтобы стать полноценным игроком стартового состава, ему нужно много работать», — приводит слова Газзаева Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.