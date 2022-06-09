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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин назвал стадион, на котором следует провести матч за Суперкубок России

09 Июня 2022 • 13:46 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Лепёхин поделился мнением о том, где лучше провести матч за Суперкубок России в нынешнем году.

Лепёхин считает, что такие знаковые матчи должны проводиться на стадионе «Лужники» в Москве, но если такой возможности нет, то лучше вынести игру за Суперкубок в провинциальный город.

«Раз так сложилось, считаю, правильно провести игру не в Москве или Питере. Чтобы никому не было обидно. Тем более качественных стадионов в России много, они почти всегда пустуют. Есть возможность собрать народ в провинциальном городе, устроить людям праздник», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля нынешнего года. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Лужники Константин Лепёхин
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