Зарема Салихова: «РФС подлым способом превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз раскритиковала решение РФС о проведении поединка за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«РФС подлым способом превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику. Это спектакль для одного зрителя», - передает слова Заремы «Чемпионат».

Матч «Зенит» - «Спартак» пойдет в субботу, 9 июля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский клуб стал чемпионом Премьер-лиги, а «красно-белые» выиграли кубок России.