В «Спартаке» оценили ситуацию с легионерами

Дмитрий Зеленов, который является руководителем пресс-службы московского «Спартака», во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о ситуации с иностранными футболистами в команде.

В интервью он подчеркнул, что в нынешней ситуации нет никаких гарантий, что легионеры останутся в команде. По словам Зеленова, на решение футболистов может повлиять политическая ситуация.

«Мы сейчас зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет», - сказал представитель «красно-белых».

В субботу, 9 июля, «Спартак» проведет матч за Суперкубок России против «Зенита». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».