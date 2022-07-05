Бушманов: Игнатов умеет принимать нестандартные решения

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал выступления полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

«Миша Игнатов — игрок, умеющий принимать нестандартные решения в атаке. Может отдать тонкий последний пас, который точно станет неожиданным для соперника», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Специалист отметил, что Игнатов является высоким и мощным футболистом, при этом он остается мобильным. Помимо этого, умеет забивать голы.

В минувшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 34 встречах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи.