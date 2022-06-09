Сергей Жуков высказался о возможном переносе концерта в день проведения Суперкубка

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что концерт, который должен состояться 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пока никто не переносил.

Ранее появилась информация, что в этот день на «Газпром Арене» может состояться матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Пока ничего нет, информация на старом уровне. Не было никаких заявлений или официальных звонков. А что будет дальше, это уже вопрос к организаторам», — цитирует Жукова «РБ Спорт».

Отметим, что на сегодняшний день место проведения Суперкубка не определено. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, не исключено, что игра может состояться на нейтральном поле.