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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Жуков высказался о возможном переносе концерта в день проведения Суперкубка

09 Июня 2022 • 14:02 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что концерт, который должен состояться 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пока никто не переносил.

Ранее появилась информация, что в этот день на «Газпром Арене» может состояться матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Пока ничего нет, информация на старом уровне. Не было никаких заявлений или официальных звонков. А что будет дальше, это уже вопрос к организаторам», — цитирует Жукова «РБ Спорт».

Отметим, что на сегодняшний день место проведения Суперкубка не определено. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, не исключено, что игра может состояться на нейтральном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Жуков
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