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Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

08 Июля 2022 • 13:45 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Нападающий «Спартака» Педро Роша намерен расторгнуть контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.

По информации источника, бразилец также рассчитывает получить денежную компенсацию за разрыв соглашения, срок которого истекает летом следующего года. Если о расторжении сторонам договориться не удастся, то Роша приостановит контракт со «Спартаком» в одностороннем порядке, а в следующем году покинет клуб на правах свободного агента.

Минувший сезон 24-летний Роша провёл на правах аренды в «Атлетико Паранаэнсе». Также ранее он защищал цвета «Фламенго» и «Крузейро».

Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года. Всего за «красно-белых» бразилец провёл 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша
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