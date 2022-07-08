Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Педро Роша намерен расторгнуть контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.

По информации источника, бразилец также рассчитывает получить денежную компенсацию за разрыв соглашения, срок которого истекает летом следующего года. Если о расторжении сторонам договориться не удастся, то Роша приостановит контракт со «Спартаком» в одностороннем порядке, а в следующем году покинет клуб на правах свободного агента.

Минувший сезон 24-летний Роша провёл на правах аренды в «Атлетико Паранаэнсе». Также ранее он защищал цвета «Фламенго» и «Крузейро».

Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года. Всего за «красно-белых» бразилец провёл 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.