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Максим Деменко: «Уходы Зиньковского и Сарвели - это потери для «Крыльев Советов» эксклюзив

06 Июля 2022 • 07:18 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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09.07 19:00

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от игры «Крыльев Советов» в ближайшем сезоне после ухода Владислава Сарвели и Антона Зиньковского.

«Уходы Зиньковского и Сарвели - это потери для «Крыльев». Эти парни вносили большой вклад в игру команды. Конечно, тренеру теперь нужно думать. Осинькин - очень интересный тренер, который смог создать боеспособный коллектив. Думаю, он готовился к этому, что ребята, проявившие себя, уйдут на более хорошие условия. Теперь Осинькин будет искать новых игроков и  развивать их.

Это, безусловно, заслуга Осинькина, что на ребят обратили внимание топ-клубы. Однозначно. Я знаю Осинькина еще по работе в «Кубани». Мне очень нравилось, как он работал с молодыми игроками, как он выстраивал тренировочный процесс. Поэтому и футболисты растут при нем. Сейчас за его подопечных идет борьба, их готовы разбирать сильнейшие клубы России. Индивидуально эти игроки очень сильны. Но если эта индивидуальность проявилась, то это уже заслуга тренера. Тренер раскрывает талант и строит команду из индивидуальностей. «Крылья» - команда открытая сейчас. Все привыкли, что самарцы играют от обороны. А сейчас это не так. Осинькин поменял эти правила. У него интересный футбол. Атакующие игроки у этого тренера прекрасно раскрываются», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Деменко Антон Зиньковский Владислав Сарвели
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