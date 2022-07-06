Урунов интересен нескольким клубам РПЛ

Сразу несколько клубов РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову, сообщает Metaratings.

По информации источника, претенденты на Урунова уже связывались с руководством «красно-белых» для обсуждения возможной сделки. Отмечается, что «Спартак» намерен продать игрока, а не отдать его в аренду.

Минувший сезон 21-летний Урунов провёл в составе «Уфы» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 17 матчах башкирского клуба, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 700 тысяч евро.