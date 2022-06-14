Радимов раскритиковал московский «Спартак» за Суперкубок

Нынешний тренер второго клуба «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал руководство московского «Спартака» за объявленное намерение проигнорировать розыгрыш Суперкубка России, в котором «Спартак» должен был принять участие в качестве обладателя Кубка России.

По мнению Радимова, клуб не имеет права поступать подобным образом, а его аргументация не выдерживает критики. По официальной версии «Спартака», у «Зенита» будет преимущество своего поля, и это не нравится москвичам. Радимов удивлен подобной аргументацией.

- Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. Мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны, - цитирует Радимова «Спорт-экспресс».