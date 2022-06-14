Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Радимов раскритиковал московский «Спартак» за Суперкубок

14 Июня 2022 • 01:00 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Нынешний тренер второго клуба «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал руководство московского «Спартака» за объявленное намерение проигнорировать розыгрыш Суперкубка России, в котором «Спартак» должен был принять участие в качестве обладателя Кубка России.

По мнению Радимова, клуб не имеет права поступать подобным образом, а его аргументация не выдерживает критики. По официальной версии «Спартака», у «Зенита» будет преимущество своего поля, и это не нравится москвичам. Радимов удивлен подобной аргументацией.

- Честно говоря, не ожидал такого поворота события и подобной реакции со стороны спартаковского руководства. Мне как человеку, прожившему столько лет в большом футболе, непонятно, почему «Спартак» встретил в штыки решение футбольного руководства страны, - цитирует Радимова «Спорт-экспресс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Зенит-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
01:00 · Кубок России
Радимов раскритиковал московский «Спартак» за Суперкубок
11 Июня
11:38 · Кубок России
Рыжиков рассказал, за кого болел в финале Кубка России
07 Июня
22:24 · Кубок России
Права на Кубок РПЛ могут стоить в 10 раз дороже, чем Кубка России
13:33 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Победа «Спартака» в Кубке говорит о том, что сезон был хорошим
06 Июня
16:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У Федуна фобия «Зенита» 1
15:52 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Гаврилов: «Кофрие? Не знаю такого футболиста»
14:43 · Кубок России
Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»
14:32 · Кубок России
Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кофрие надо отправить домой, пусть там играет в посредственном клубе»
14:07 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Кофрие нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота «Спартака»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски и Моро могут остаться в «Динамо»
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» почти неделю ждало ответа от Николича
05 Июня
16:11 · Россия. Премьер-лига
Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон 1
14:40 · Россия. Премьер-лига
Йоканович может стать новым главным тренером «Динамо»
Все новости