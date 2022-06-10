Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзичковский: «Можно допустить, что Ваноли попросили уйти»

10 Июня 2022 • 10:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Руководство «Спартака» приступило к поискам нового главного тренера в апреле нынешнего года, сообщил журналист Евгений Дзичковский.

Напомним, вчера, 9 июня, «Спартак» официально объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера команды.

«По моей информации, сменщику итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял. Под этим углом можно допустить, что Ваноли попросили уйти, сославшись на нефутбольные события», — приводит слова Дзичковского «Матч ТВ».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством итальянца «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона 2021/2022, а также выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что в услугах Ваноли заинтересованы несколько итальянских клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли Евгений Дзичковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
12:06 · Россия. Премьер-лига
Чего добился в футболе новый главный тренер «Спартака»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Даже при Витории было больше зрелищных матчей, чем при Ваноли
11:56 · Россия. Премьер-лига
Титов — о Ваноли: «Футбола я так и не увидел»
11:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов отправить Гайча в аргентинский клуб
11:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов обратился к Ваноли
11:37 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока сезона
11:32 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: Я бы не грустил из-за ухода Ваноли
11:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал города, где можно провести финал Суперкубка России 1 эксклюзив
11:17 · Россия. Премьер-лига
Шлеменко — о Ваноли: «Сегодня он обещает одно, а завтра другое»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — об уходе Ваноли: Ничего страшного для «Спартака» не произошло
10:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, какой тренер нужен «Спартаку» 2
10:53 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Спартаку» нужно найти нормального российского тренера
10:31 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли
10:28 · Россия. Премьер-лига
Ещенко продолжит работу в «Спартаке»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, кто может возглавить «Спартак»
Все новости
Рекомендуем