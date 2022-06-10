Дзичковский: «Можно допустить, что Ваноли попросили уйти»

Руководство «Спартака» приступило к поискам нового главного тренера в апреле нынешнего года, сообщил журналист Евгений Дзичковский.

Напомним, вчера, 9 июня, «Спартак» официально объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера команды.

«По моей информации, сменщику итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял. Под этим углом можно допустить, что Ваноли попросили уйти, сославшись на нефутбольные события», — приводит слова Дзичковского «Матч ТВ».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством итальянца «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона 2021/2022, а также выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что в услугах Ваноли заинтересованы несколько итальянских клубов.