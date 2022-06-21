Бакаева рассказал, что ответит болельщикам «Спартака», которые назовут его предателем

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, недавно перешедший в петербургский клуб из «Спартака», рассказал, что ответит болельщикам «красно-белых», которые захотят назвать его предателем.

Футболист отметил, что ему приятна поддержка со стороны спартаковских ветеранов, однако признался, что комментарии про себя он не читает.

«Там могут написать всякое. Что скажу тем, кто назовёт меня предателем? Что я не предатель», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Напомним, Бакаев — воспитанник «Спартака». В «Зенит» футболист перешёл нынешним летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник забил три гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за московскую команду.