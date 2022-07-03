Лепёхин — про Эраковича: «Сигнал никто не услышал, теперь вместо бразильцев берём сербов»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в петербургский клуб.

Экс-футболист считает, что в сложившейся ситуации необходимо развивать собственную молодёжь, а не покупать легионеров за большие деньги.

«Честно говоря, в связи с ситуацией, когда нас изолировали, я надеялся, что это послужит сигналом для людей, принимающих решения, что надо заняться российскими футболистами. Но судя по тому, что происходит, к тому мы не пришли, теперь вместо бразильцев берём сербов», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Ожидается, что 21-летний Эракович обойдётся «Зениту» в 10-12 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Сербии в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эракович провёл в составе Црвены Звезды 41 матч, отдав одну голевую передачу.