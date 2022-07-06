Касьерра: «Родригао вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Касьерра высказался о переходе в петербургский клуб экс-защитника «Сочи» Родригао.

Напомним, что оба футболиста пополнили состав «Зенита» нынешним летом, перейдя из одного клуба.

«Несколько дней назад мы говорили с Родригао. Он мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит». Мы вместе играли в «Сочи», а сейчас будем в «Зените», — цитируют Касьерру РИА Новости.

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл в составе «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бразилец заключил с «Зенитом» трёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.