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Касьерра: «Родригао вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»

06 Июля 2022 • 15:23 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Нападающий «Зенита» Матео Касьерра высказался о переходе в петербургский клуб экс-защитника «Сочи» Родригао.

Напомним, что оба футболиста пополнили состав «Зенита» нынешним летом, перейдя из одного клуба.

«Несколько дней назад мы говорили с Родригао. Он мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит». Мы вместе играли в «Сочи», а сейчас будем в «Зените», — цитируют Касьерру РИА Новости.

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл в составе «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бразилец заключил с «Зенитом» трёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Родригао Матео Касьерра
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