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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» раскрыли детали трансфера Родригао

06 Июля 2022 • 08:50 Комментировать

Александр Медведев, являющийся генеральным директором петербургского «Зенита», рассказал о деталях трансфера бразильского защитника Родригао.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» руководитель раскрыл детали контракта. Трудовое соглашение новичка с «сине-бело-голубыми» будет рассчитано на три года с возможностью продления на сезон.

Родригао станет вторым игроком «Сочи», присоединившимся к чемпиону России в это трансферное окно. Ранее питерцы купили колумбийского форварда Матео Касьерру.

В минувшем сезоне РПЛ Родригао сыграл 31 поединок и отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Родригао
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