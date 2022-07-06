В «Зените» раскрыли детали трансфера Родригао

Александр Медведев, являющийся генеральным директором петербургского «Зенита», рассказал о деталях трансфера бразильского защитника Родригао.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» руководитель раскрыл детали контракта. Трудовое соглашение новичка с «сине-бело-голубыми» будет рассчитано на три года с возможностью продления на сезон.

Родригао станет вторым игроком «Сочи», присоединившимся к чемпиону России в это трансферное окно. Ранее питерцы купили колумбийского форварда Матео Касьерру.

В минувшем сезоне РПЛ Родригао сыграл 31 поединок и отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.