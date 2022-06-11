Сёмин — о Суперкубке: «Какая вообще разница, где играть?»

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о решении провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Специалист отметил, что не видит в принятом никаких подводных течений.

«Зенит» же приезжал играть в Москву в матче за Суперкубок с «Локомотивом». Какая вообще разница, где играть? Думаю, что в Санкт-Петербурге хорошо организуют праздник», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.