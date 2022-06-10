Слало известно, где может продолжить карьеру Ваноли

Итальянский тренер Паоло Ваноли, покинувший вчера пост наставника «Спартака», имеет предложения от ряда итальянских клубов, сообщает Metaratings.

По информации источника, в услугах Ваноли заинтересованы несколько клубов Серии B, а также один клуб Серии А.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством итальянца «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона, а также выиграли Кубок России. Этот триумф стал первым для московского клуба за 19 последних лет.

Ранее Ваноли помогал известному итальянскому тренеру Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».