Джикия поблагодарил фанатов «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил поклонников команды за поддержку в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:4).

«Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!» — написал Джикия в социальных сетях.

Футболист отметил, что на матч приехали примерно сто человек с ограниченными возможностями. Помимо этого, нужно поблагодарить тех, кто поддерживал команду, смотря матч по телевизору. Впереди новый и тяжелый сезон чемпионата России.

«Спартак» в первом туре Российской премьер-лиги сыграет против «Ахмата», встреча пройдет 16 июля в 20:00 по мск.