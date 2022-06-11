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Деменко: «Если бы предложение было, то Кержаков уже возглавил бы какой-то клуб»

11 Июня 2022 • 15:41 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о сложившейся ситуации вокруг российского тренера Александра Кержакова, который до сих пор не продлил контракт с «Нижним Новгородом».

Ранее сам Кержаков сообщил, что в данный момент никаких переговоров с нижегородцами не ведёт и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Деменко признался, что удивлён решением руководства «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с тренером, который успешно выполнил задачу на сезон, сохранив для клуба прописку в Премьер-лиге.  

«Думаю, Александр сейчас выжидает. Если бы предложение было, то он бы уже возглавил какой-то клуб. Значит такого варианта у него на данный момент нет», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» под руководством Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Максим Деменко Пари НН
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